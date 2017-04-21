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年輕時追求者眾 張花冠：有人說我像胡茵夢

2017-04-21  09:37

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣長張花冠前天（19日）到立法院參與前瞻計畫公聽會，卻遭到抗議年金改革的民眾推擠，後來她抱怨「我的雙峰幾乎垮掉了！」讓各界熱議，而張花冠年輕時的美照也引起關注，她透露其實自己學生時代追求者眾，還有人曾經說她長得像胡茵夢。

據《三立新聞》報導，張花冠透露自己讀書時會為了約會而翹課，當時不僅約會的次數很多，追她的人也不在少數，更有人認為她身上有胡茵夢的氣質。事實上除了胡茵夢之外，張花冠還曾為了行銷嘉義，特別打扮成奧黛麗赫本。

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  • 嘉義縣長張花冠19日前往立法院參加前瞻計畫公聽會時，遭到抗議年金改革的民眾推擠，她後來抱怨「我的雙峰幾乎垮掉了！」 （資料照，記者方賓照攝）

    嘉義縣長張花冠19日前往立法院參加前瞻計畫公聽會時，遭到抗議年金改革的民眾推擠，她後來抱怨「我的雙峰幾乎垮掉了！」 （資料照，記者方賓照攝）

  • 嘉義縣長張花冠年輕時的照片。（資料照，記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣長張花冠年輕時的照片。（資料照，記者林宜樟翻攝）

  • 嘉義縣長張花冠在今年2月曾打扮成奧黛麗赫本。（資料照，記者林宜樟攝）

    嘉義縣長張花冠在今年2月曾打扮成奧黛麗赫本。（資料照，記者林宜樟攝）

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