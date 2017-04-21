年輕時追求者眾 張花冠：有人說我像胡茵夢

2017-04-21 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣長張花冠前天（19日）到立法院參與前瞻計畫公聽會，卻遭到抗議年金改革的民眾推擠，後來她抱怨「我的雙峰幾乎垮掉了！」讓各界熱議，而張花冠年輕時的美照也引起關注，她透露其實自己學生時代追求者眾，還有人曾經說她長得像胡茵夢。

據《三立新聞》報導，張花冠透露自己讀書時會為了約會而翹課，當時不僅約會的次數很多，追她的人也不在少數，更有人認為她身上有胡茵夢的氣質。事實上除了胡茵夢之外，張花冠還曾為了行銷嘉義，特別打扮成奧黛麗赫本。