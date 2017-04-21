警方嚴辦反年改暴徒 廖國棟批：辦藍不辦綠

2017-04-21 09:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕反年改暴徒前天在立法院追打、攻擊多位縣市長及立委，面對脫序行為警方未來將當場以現行犯逮捕。對此，立法院國民黨團總召廖國棟今日受訪痛批，嚴辦標準是「辦藍不辦綠」，並隔空質問總統蔡英文，什麼是公民、什麼是暴民。

廖國棟認為，這很清楚就是「辦藍不辦綠」，法律之前應該是人人平等，警方執法卻分成兩類，「我倒想問一問蔡英文，什麼叫做公民，什麼樣叫做暴民？」

廖國棟質疑，所謂的公民不服從有哪些，應該正面表列告訴社會大眾，讓公民知道哪一些事情是「公民不服從」可以做的事，哪一些是負面表列不可以做，必須一視同仁才不會有所爭議，否則爭議將會沒完沒了。

相關影音

<p>frameborder="0" allowfullscreen>