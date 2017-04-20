批民進黨「減法改革」 退休公務員：要加法改革
2017-04-20 22:26
〔即時新聞／綜合報導〕年金改革議題持續延燒，不少政論節目談及相關議題，全國公務人員協會副理事長杜關東表示，直言軍公教比較愛國、比較有國家觀念，認為改革不該「減法改革」，要「加法改革」，也就是提高勞工薪資。資深媒體人周玉蔻聽完後，表示愛國沒有職業別，從這種非常狹窄性的發言，就顯現出這發言的本身，跟台灣社會沒有辦法吻合。
杜關東在今晚播出的政論節目「新台灣加油」上說，他當初來當公務員時，只有個很卑微的理想，就是「國泰民安」，他更指著在場立委說：「你們是政治的，你們不知道什麼叫國泰民安。」
杜關東說：「國民就跟手指頭一樣，有長有短，真正國民裡面誰比較愛國？比較有國家觀念的？就是軍公教。」
杜關東更稱，改革有兩種，一種為「減法改革」，另個為「加法改革」，認為民進黨是挑最軟的路「減法改革」，杜關東接著說，若是他來改革就是「加法改革」，提高勞工待遇，「國家砸鍋賣鐵，都要信守承諾，去兵去食，民無信不立」。
杜關東說，他當公務員的時候一個月才700塊，「我們為什麼義無反顧，我們只求國泰民安」。
資深媒體人周玉蔻聽完後，表示愛國沒有職業別，愛國也沒有排除別人的愛國情事，認為光從這種非常狹窄性的發言，就顯現出這發言的本身，跟台灣社會沒有辦法吻合。
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