| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
威力彩、今彩539開獎囉！ PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 政治

張冠群出任國防副部長 具宣示國防自主意義

2017-04-20  21:06

〔記者鍾麗華／台北報導〕國防部今天宣布參謀總長邱國正月底屆齡退伍，由國防部軍政副部長李喜明上將接任參謀總長；中科院院長張冠群中將，將升任國防部軍備副部長，並晉任二級上將。對此，總統府發言人黃重諺表示，這是邱國正屆齡退伍後，所進行的人事調整，依照專業、建軍、治軍相關需要做安排。

對於張冠群升任國防部軍備副部長，府方人士說，過去軍中的升遷是看軍種、年班 ，不過，張冠群是第一個從研究體系晉任上將，他從中科院的技監、所長、一路做到中科院院長，從專業領域晉升到軍備副部長，顯示國軍在專業化上的重視，同時對國防自主、國防工業發展、科技研發有宣示意義。

廣告
  • 國防部宣布中科院院長張冠群中將，將升任國防部軍備副部長，並晉任二級上將。府方人士說，對國防自主、國防工業發展、科技研發有宣示意義。（資料照）

    國防部宣布中科院院長張冠群中將，將升任國防部軍備副部長，並晉任二級上將。府方人士說，對國防自主、國防工業發展、科技研發有宣示意義。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中科院 參謀總長 國防部 張冠群
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：張冠群出任國防副部長 具宣示國防自主意義


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.