張冠群出任國防副部長 具宣示國防自主意義

2017-04-20 21:06

〔記者鍾麗華／台北報導〕國防部今天宣布參謀總長邱國正月底屆齡退伍，由國防部軍政副部長李喜明上將接任參謀總長；中科院院長張冠群中將，將升任國防部軍備副部長，並晉任二級上將。對此，總統府發言人黃重諺表示，這是邱國正屆齡退伍後，所進行的人事調整，依照專業、建軍、治軍相關需要做安排。

對於張冠群升任國防部軍備副部長，府方人士說，過去軍中的升遷是看軍種、年班 ，不過，張冠群是第一個從研究體系晉任上將，他從中科院的技監、所長、一路做到中科院院長，從專業領域晉升到軍備副部長，顯示國軍在專業化上的重視，同時對國防自主、國防工業發展、科技研發有宣示意義。