市長活動辦不完？ 桃市府未給加班費、超時工作挨批
2017-04-20 20:43
〔記者邱奕統／桃園報導〕勞基法一例一休上路，市議員黃婉如今天在市議會質詢市府勞動局時表示，市府員工除公務員不適用勞基法，臨時人員、所屬事業機構員工，如桃園捷運公司等，也都適用勞基法，但市府整天辦活動，為了活動進行帶頭違法壓榨勞工，光去年至今，因超時工作、未依法給付加班費等違規，就被罰了6次，罰金總共15萬元，浪費人民納稅錢；勞動局長王安邦說，行政部門部分員工確實適用勞基法，因此不論公私部門都會執行勞檢，只要違法就會開罰。
黃婉如表示，市長鄭文燦上任後，活動辦不完，台灣燈會、地景藝術節、花彩節、豆干節、農博、海芋季等，有市府員工就向她陳情表示，為了配合鄭文燦一直辦活動，已經很久沒有正常下班和休息，每天都要加班到晚上10點以後，政府口口聲聲一例一休，但卻帶頭壓榨，不把員工當人看。
她說，若將市府被罰紀錄追溯至近六年，開罰件數更多達17件，罰金達37萬元，還要編列預算來繳罰金，浪費人民納稅錢，「民間挨罰是企業負責人，市府被罰為何不是市長出錢？」若以局處而言，桃捷公司最血汗，光去年至今就被罰了3件，罰金9萬元。
市議員萬美玲也說，市府各機關首長、公務員確實每天都工作到很晚才下班，私部門勞工還有管道申訴，公部門卻無處可申訴。
王安邦說，不論公、私部門，只要有員工適用勞基法規範，都會執行勞動檢查，除桃捷公司有一張5萬元罰單，其他多為2萬元，開罰後也輔導加強差勤控管等改善措施，避免違法；副市長王明德說，公務員不適用勞基法，會要求各局處首長注意所屬員工工時與工作量問題。
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