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獨家》陳為廷退役了！明赴時力立院黨團報到

2017-04-20  20:33

〔記者蘇芳禾／台北報導〕太陽花學運領袖陳為廷20日替代役退役，陳為廷在臉書上開心秀出退役證明。據了解，陳為廷將在21日上午到時代力量立法院黨團報到，開始黨團助理的工作。陳為廷受訪時表示，希望能夠學著研究法案，例如兩岸協議監督條例、公投法、促轉條例等等。

陳為廷在2014年宣布參選苗栗立委補選，後來自行宣布退選，2015年加入時代力量，並且擔任新竹立委候選人邱顯智的競選總幹事，在2016年1月退出時代力量，同年4月入伍服替代役，在台北市政府社會局的龍山啟能中心工作。陳為廷說，他會恢復黨籍，並且繳黨費。

陳為廷低調說，會先擔任時代力量黨團助理，學習研究法案，例如兩岸協議監督條例、公投法、促轉條例等等都是他關注的議題。

而一直懷著出國夢的陳為廷，在服役期間也不忘準備留學考試，原本英文很爛的他，常常在臉書分享學英文心得，還四處找人練習英文對話，目前已經取得托福不錯的成績，希望明年可以順利出國攻讀國際關係，他也開玩笑說，接下來的目標是思考「GRE（Graduate Record Examinations）如何考贏魏揚。」

在太陽花學運期間的323佔領行政院行動中擔任麥克風手的魏揚，在清大社會所畢業後，擔任社會民主黨政策部專員；另一名太陽花領袖林飛帆目前正在準備留學考試，希望今年可以從台大政治研究所順利畢業，並且在今年到英國留學；同樣也是在太陽花學運嶄露頭角的吳崢（台大政治系畢），今年2月接下時代力量發言人。太陽花學運時擔任新聞連絡人的嚴婉玲返鄉成立非政府組織「台南新芽」，希望深耕在地，讓台南人都能關注在地議題。

曾參與太陽花學運的黃守達（台大法律所）、吳沛憶（清大社會所）則是加入民進黨，黃守達目前正準備爭取台中市議員初選提名，吳沛憶擔任民進黨發言人。曾任學運發言人的黃郁芬，在清大社會所畢業後，先擔任民進黨立委顧立雄助理，後來也隨著顧立雄到不當黨產委員會工作。

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  • 太陽花學運領袖陳為廷，將在21日到時代力量立法院黨團報到。（資料照，記者簡榮豐攝）

    太陽花學運領袖陳為廷，將在21日到時代力量立法院黨團報到。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 林飛帆在準備留學考試。（資料照，記者簡榮豐攝）

    林飛帆在準備留學考試。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 魏揚目前擔任社會民主黨政策部專員。（資料照，記者簡榮豐攝）

    魏揚目前擔任社會民主黨政策部專員。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 吳崢現在是時代力量發言人。（資料照，吳崢提供）

    吳崢現在是時代力量發言人。（資料照，吳崢提供）

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相關關鍵字： 時代力量 林飛帆 陳為廷 魏揚 黨團助理
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