前進新南向 蔡英文提5大旗艦計畫
蔡英文總統今天召集國安會與行政院各部會，召開第3次「對外經貿戰略會談」，蔡總統要求研擬新南向「5大旗艦計畫」。（資料照，總統府提供）
〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統今天召集國安會與行政院各部會，召開第3次「對外經貿戰略會談」，蔡總統要求研擬新南向「5大旗艦計畫」，包括產業人才發展、醫衛合作與產業鏈發展、創新產業合作、區域農業發展、新南向論壇與青年交流平台，希望能集中資源和力量，發揮帶動效應。
總統府發言人黃重諺表示，會談主要針對過去半年新南向政策推動各項工作與成效盤點，並且提出策進方案。包括副總統陳建仁、行政院長林全、國安會秘書長吳釗燮、外交部長李大維、央行總裁彭淮南、經濟部長李世光等人均出席。
蔡總統在聽取報告後裁示，新南向政策推動必須整合政府及民間力量，營造友善環境；同時強化與新南向國家協商對話機制，整合外交部門及涉外經濟部門行動，推展和目標國策略聯盟夥伴對話，並積極洽簽投資保障、互免租稅等協議，以降低企業投資經營的風險。
此外，根據台灣的優勢條件及互利互惠原則，在既有基礎上研擬5大旗艦計畫的推動。而在公共工程、觀光、跨境電商等3大新南向具潛力領域，應擬定推動計畫，加強紮根及佈局，以掌握商機，深化和新南向國家的連結。
總統也表示，新南向政策不只是中央層級的政策，未來要結合中央、地方政府、國會、政黨，以及產業界、學術界、NGO及所有民間團體的力量，「使新南向能夠成為全民運動，建立我們和新南向國家多層次、多面向的交流合作。」
此外，國安會也就美國在川普政府上任後整體經貿政策的可能發展及因應進行報告。蔡總統裁示，川普經貿新政，對台灣未來發展及台美與兩岸關係都有相當的影響，「面對複雜多變的外在情勢，對台灣是挑戰，也是機會」，包括：總體經濟策略、對外經貿策略、台美、台日、台歐及和其他重要經貿夥伴的經貿關係及交流合作等，都要有通盤的檢討和規劃。
蔡英文強調，面對未來美貿易談判，各機關須盡快做好準備。另為因應美中關係可能發展，國安會應整合政府各部門力量，從政治、經濟、軍事、區域安全等面向，研擬綜合性、策略性的因應方案，以確保國家的最大利益。
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