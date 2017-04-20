洪秀柱訪花固票 傅崐萁夾了6顆水餃相挺

花蓮縣長傅崐萁為國民黨主席洪秀柱連夾6顆水餃，祝她六六大順，象徵首輪過半。（記者王峻祺攝）

2017-04-20 19:39

［記者王峻祺／花蓮報導］國民黨主席選舉進入倒數決勝期，黨主席洪秀柱全力鞏固後山大票倉，力拚首輪投票過半，今抵花蓮眷村包水餃與基層黨員「搏感情」，縣長傅崐萁還現身會場加入包餃行列，並親自夾了6顆水餃祝洪「六六大順」，象徵首輪過半，當場逗得洪秀柱笑開懷，面對媒體直說「知道縣長幫誰了嗎？」

洪秀柱去年應邀到花蓮參加寒冬送暖尾牙活動，傅崐萁陪同逐桌敬酒，今天傍晚又突然現身洪秀柱的黨主席造勢場合，並脫下西裝陪洪包餃子，還為她連夾6顆素水餃，祝福洪秀柱六六大順，能夠「首輪過半」，挺柱意味濃厚。

洪秀柱說，包水餃的意義除了是要幫助菜農，解決菜價過低問題，還要透過包餃子互助合作，藉此凝聚大家的感情，並讓懷著滿腔熱血與抱負的年輕人，能有機會學習貢獻己力，為國家開創更美好的未來。

「人心更重要！」洪秀柱強調，黨產雖被追殺，但沒錢不代表辦不了事，國民黨什麼都沒有了，現在不僅要想盡辦法自立自強，更要為年輕人開路、重振黨的士氣，這比綁樁來得重要，相信自己絕對會是一名好的領導者。

傅崐萁說，在當年物資缺乏的年代，大家都這樣走過來了，那時候不管在村子還是社區，都是靠著包水餃作為情感的連結，自己動手做、一起包水餃，如今洪秀柱包餃子，就是希望大家能夠再次凝聚起來，台灣就是要凝聚！

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