| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
家暴男開車撞死妻 彰化地院晚間裁定羈押 開小艇看澎湖花火觸礁 3大人1小孩受困搶救中 PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 政治

毛利幕僚長說不評論又評論 曾遭爆料家暴又欠稅

民進黨立委陳瑩日前爆料，外交部亞太司副司長林恩真，去年在晚宴上竟當著紐西蘭外賓的面，直稱當地原住民毛利人國王「沒有用」。毛利國王幕僚長朗基希羅亞（右二）２０日在陳瑩（左二）陪同下召開記者會對外說明，言語中透露無奈心情。（記者羅沛德攝）

2017-04-20  22:38

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部官員針對毛利國王的失言風波，在毛利國王幕僚長朗基希羅亞（Rangihiroa Whakaruru）今出面召開記者會後越演越烈，不過朗基希羅亞昨受訪稱失言是台灣內政問題、不予評論，今天卻又與民進黨立委陳瑩大動作召開記者會。事實上據紐西蘭媒體報導，朗基希羅亞曾被爆出有家暴前科，也有媒體指稱朗基希羅亞曾欠稅25萬紐幣。

這篇名為「Violent past of King's adviser revealed」的報導指出，朗基希羅亞曾拍攝反家暴宣傳影片，卻遭人指出自己就是施暴者，最後朗基希羅亞公開道歉、強調已在接受治療；另篇刊登在Otago Daily Times的報導「Advisor to Maori King chased for tax bill」也提到，朗基希羅亞欠稅紀錄最早可追朔到1999年，加上罰款欠稅金額高達25萬紐西蘭幣。

朗基希羅亞昨受訪時稱他有聽到外交部官員對毛利禮賓處處長說「毛利國王沒有用」，不過今日朗基召開記者會時卻又改口表示他沒聽到。

相關連結請見︰

Violent past of King's adviser revealed

Advisor to Maori King chased for tax bill

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 外交官 失言 家暴 幕僚長 欠稅 毛利 毛利國王
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：毛利幕僚長說不評論又評論 曾遭爆料家暴又欠稅


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.