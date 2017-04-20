毛利幕僚長說不評論又評論 曾遭爆料家暴又欠稅

民進黨立委陳瑩日前爆料，外交部亞太司副司長林恩真，去年在晚宴上竟當著紐西蘭外賓的面，直稱當地原住民毛利人國王「沒有用」。毛利國王幕僚長朗基希羅亞（右二）２０日在陳瑩（左二）陪同下召開記者會對外說明，言語中透露無奈心情。（記者羅沛德攝）

2017-04-20 22:38

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部官員針對毛利國王的失言風波，在毛利國王幕僚長朗基希羅亞（Rangihiroa Whakaruru）今出面召開記者會後越演越烈，不過朗基希羅亞昨受訪稱失言是台灣內政問題、不予評論，今天卻又與民進黨立委陳瑩大動作召開記者會。事實上據紐西蘭媒體報導，朗基希羅亞曾被爆出有家暴前科，也有媒體指稱朗基希羅亞曾欠稅25萬紐幣。

這篇名為「Violent past of King's adviser revealed」的報導指出，朗基希羅亞曾拍攝反家暴宣傳影片，卻遭人指出自己就是施暴者，最後朗基希羅亞公開道歉、強調已在接受治療；另篇刊登在Otago Daily Times的報導「Advisor to Maori King chased for tax bill」也提到，朗基希羅亞欠稅紀錄最早可追朔到1999年，加上罰款欠稅金額高達25萬紐西蘭幣。

朗基希羅亞昨受訪時稱他有聽到外交部官員對毛利禮賓處處長說「毛利國王沒有用」，不過今日朗基召開記者會時卻又改口表示他沒聽到。

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Violent past of King's adviser revealed

Advisor to Maori King chased for tax bill