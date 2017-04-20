陳佩琪證實申請退休「是真的很累了」
2017-04-20 19:18
〔即時新聞／綜合報導〕外傳台北市長柯文哲的妻子陳佩琪向北市聯醫申請退休，她在接受媒體採訪時證實此事，但還不知道醫院是否會准，並指自己曾因肺癌切除20%的肺葉，體力大不如前，加上55歲還要輪值夜班、「身心俱疲」才提出退休。
外傳今年剛升任市立聯合醫院婦幼新生兒科主任的陳佩琪已申請退休，預定將於9月離職，不過她在接受《民報》採訪時表示，她因為前述的個人因素向醫院提出退休申請，並強調她「不是找到其它醫院的工作而退休，是真的很累了。」但因她目前尚未屆齡（65歲），還不清楚醫院是否會批准，「如果沒批只能繼續做；如果批了、休息一下再想想要做什麼。」
先前柯文哲曾針對陳佩琪是否會退休的問題表示，「希望妻子不要退，因為自己收入太少」，陳佩琪對此表示，在市立醫院工作30年來，醫療環境已變了很多，如今不僅住院醫師很難找，甚至連主治醫師都招不到，加上很多人都跑去醫美，在五大皆空（指內外婦兒急等5科）的惡性循環下，年紀大的醫師也得加入值班、在醫院過夜，但她在6年前被診斷出肺癌並切除20%肺葉後，體力也變得更差，更讓她又好氣又好笑的是，她雖曾向柯文哲抱怨，沒想到柯卻回說「妳自己要選小兒科」，好像怪她眼光不好一樣！至於柯是否會支持退休，陳則說「不知道他支不支持，但老公總不會那麼壞心，不讓我休息吧！」
由於柯文哲先前也已表態連任，陳佩琪表示，如果未來退休會有更多時間，但是否更加投入輔選，則是會由選舉幕僚評估，畢竟「做太多說太多會被罵大嘴巴，做太少也會被罵都不幫忙」。她也提到，在柯文哲從政後，也更注意政治的分際拿捏，像是柯P從政後認識的政界朋友，絕不私下相約，「一個市長太太去跟別的政治人物吃飯，這不妥當、會落人口實。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 退休師憂年改後繳不起10萬房貸、不夠請外勞...網友酸爆
- 獨家》軍方人事大地震 李喜明接參謀總長
- 遠雄「卡蛋」除鏽要花4億 柯P：不是我的責任
- 「大鵬部長」將在國軍形象劇客串？ 國防部這麼說...
- 真的不演一下自己嗎？ 國防部證實馮世寬不演國軍劇
網友回應
熱門新聞
- MLB》水手球場最後打席 一朗開轟追平大聯盟紀錄（影音）
- 妻管嚴？夫撞死妻內幕 竟然是為了...
- 澎湖海上花火節燦爛升空 正式揭開觀光序幕
- 海大生改造矽藻基因 國際期刊認證
- 各地悶熱天氣不穩 明起鋒面來襲有雷雨
- （影音）手滑洩李榮浩親密照 楊丞琳換新手機說...
- 如何解決少子化？ 立委：參考新加坡鼓勵「車震」
- 如願搭普悠瑪 96歲阿祖帶42兒孫遊宜蘭
- 觀月亞里沙火拚白石麻衣 裸背襯美腿交叉鬥性感
- 中職》兄弟投手控球太狂 差點追平金氏世界紀錄
- 清秀女學生與學長多P性愛 全校傳開怒告性侵
- 航空城配地少4％ 市府 價值提高了
- 2017漢諾威工業展 普萊德參展：工業4.0基礎建設解決方案
- 單飛MP嘗冷暖 他心酸發稿沒人刊
- 遲來的台東桐花…在鹿野永安桐花公園開花了
- 竹縣桐花祭及路跑22日開鑼 交管訊息看這裡
- 香港台泥國際 重啟私有化？
- 大腸直腸癌轉移 6旬男治癒
- 小煜濕身照流出 遭同志三溫暖盜用
- 李珮菁昔賺2億今負債 雙親還揮霍買這些
- 技職繁星放榜 台東專科學校表現亮眼
- 產婦「子宮外翻」大出血 醫護徒手復位救命
- 大選假新聞滿天飛 法媒查證戮破
- 新發現！太陽系外「超級地球」 具孕育生命條件
- 費玉清最後加場 票房一舉衝破x成
- 伊能靜內疚自摑耳光 愛女倒頭栽地小血腫
- 罵人「變態」不算公然侮辱？ 法官判無罪理由是...
- （圖輯影音）比臉大的「機」 卻讓楊丞琳一手掌握
- 禁韓令無效？中國人網購韓貨爆新高
- 美名主播涉嫌性騷5女 遭福斯新聞解僱
- 膝蓋受損又摔車送醫 衰神男星拜拜求平安
- 醫病》65歲男「一夜7次郎」？ 原來是攝護腺肥大
- 吃完消夜騎車返校遇攔查 男大生疑太慌張直接撞倒員警
- 神像雕刻傳承 高學歷三兄妹撐家業
- 澎防部士官長被控性侵下屬 領不到退伍金
- MiLB》曾仁和6局好投奪首勝 王維中連4戰後援無失分
- 享受掌聲變噓聲 朗度依舊閃耀
- 花博主場館 后里馬場森林園區動土
- 別以為很強悍 六月坦言渴望被管、被嘮叨
- 即起報名！ 林口麗林公托中心開幕 收托65名
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：陳佩琪證實申請退休「是真的很累了」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分