陳佩琪證實申請退休「是真的很累了」

2017-04-20 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕外傳台北市長柯文哲的妻子陳佩琪向北市聯醫申請退休，她在接受媒體採訪時證實此事，但還不知道醫院是否會准，並指自己曾因肺癌切除20%的肺葉，體力大不如前，加上55歲還要輪值夜班、「身心俱疲」才提出退休。

外傳今年剛升任市立聯合醫院婦幼新生兒科主任的陳佩琪已申請退休，預定將於9月離職，不過她在接受《民報》採訪時表示，她因為前述的個人因素向醫院提出退休申請，並強調她「不是找到其它醫院的工作而退休，是真的很累了。」但因她目前尚未屆齡（65歲），還不清楚醫院是否會批准，「如果沒批只能繼續做；如果批了、休息一下再想想要做什麼。」

先前柯文哲曾針對陳佩琪是否會退休的問題表示，「希望妻子不要退，因為自己收入太少」，陳佩琪對此表示，在市立醫院工作30年來，醫療環境已變了很多，如今不僅住院醫師很難找，甚至連主治醫師都招不到，加上很多人都跑去醫美，在五大皆空（指內外婦兒急等5科）的惡性循環下，年紀大的醫師也得加入值班、在醫院過夜，但她在6年前被診斷出肺癌並切除20%肺葉後，體力也變得更差，更讓她又好氣又好笑的是，她雖曾向柯文哲抱怨，沒想到柯卻回說「妳自己要選小兒科」，好像怪她眼光不好一樣！至於柯是否會支持退休，陳則說「不知道他支不支持，但老公總不會那麼壞心，不讓我休息吧！」

由於柯文哲先前也已表態連任，陳佩琪表示，如果未來退休會有更多時間，但是否更加投入輔選，則是會由選舉幕僚評估，畢竟「做太多說太多會被罵大嘴巴，做太少也會被罵都不幫忙」。她也提到，在柯文哲從政後，也更注意政治的分際拿捏，像是柯P從政後認識的政界朋友，絕不私下相約，「一個市長太太去跟別的政治人物吃飯，這不妥當、會落人口實。」