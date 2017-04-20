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立委促中央地方努力 爭取台積電高雄設廠

2017-04-20  19:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕立委劉世芳今天針對台積電設廠高雄的議題，質詢國發會。國發會副主委曾旭正承諾，水電供給與環評的機制、法令，國發會將主動協調環保署與經濟部，解決問題。劉世芳強調，期待中央、地方共同努力，讓台積電設廠，首選高雄！

今天早上，台積電董事長張忠謀參加論壇時說，政府應協助製造業，將水、電與環評做好。

劉世芳指出，台積電是台灣最重要的廠商之一，在新竹、台中、台南都有設廠，如今有意回到高雄設廠，高雄市絕對歡迎。可是目前仍需克服用地取得、水電供給、環保等等困難。

劉世芳說，高雄市政府針對用電、用水，都努力做好增量計畫；至於空汙問題，則受限高雄為了台灣的經濟發展設置重工業，導致目前高屏地區在空汙上有總量管制，仍需要中央政府協助。

劉世芳說，期待中央、地方共同努力，讓台積電設廠，首選高雄！

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  • 針對台積電設廠高雄，立委劉世芳質詢國發會。（取自劉世芳臉書）

    針對台積電設廠高雄，立委劉世芳質詢國發會。（取自劉世芳臉書）

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