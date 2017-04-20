年改需同理心？ 退休師：要花20萬到美國玩15天...
〔即時新聞／綜合報導〕年金改革議題持續延燒，有名退休教師日前上政論節目闡述年改意見，稱他下個月要到花20萬到美國參加兒子畢業典禮，順便玩個15天，但反被在場來賓質疑：「根本看不出公益性」，主持人也稱：「你的困難在你要去美國玩，但退休金不夠付？」，雖然退休教師極力駁斥，反稱對方誤解，但節目片段上傳網路後，引發熱烈討論。
退休教師、退休教育人員協會研究員蕭秋華在18日播出的「新聞追追追」中稱，為了公義，所以他要談一件私事，要說明什麼叫同理心，什麼叫做「你要站在我的角度來看事情」。
蕭秋華說，他有2個小孩，其中一個是現職教師，另外一個小孩是勞工，勞工那個小孩畢業後雖然有工作，但為了圓夢，在工作幾年後，決定到美國念書，但因為小孩學費問題，他只好拿自己的房子去貸款，貸了第二胎讓小孩去美國讀書，但之後小孩學費、生活費不夠，他又貸了第三胎。
蕭秋華說，下個月小孩要畢業了，請他們夫妻倆到美國參加畢業典禮，原本拒絕，但想說小孩的心意，還是去了，「你知道我為什麼要拒絕他嗎？我不怕人家知道」，蕭秋華接著話鋒一轉，解釋說原本畢業典禮3、4天就可以回來，但小孩子建議說可以在美國玩，所以他下個月要去玩個15天，整個要花20幾萬...。
蕭秋華話語未落，坐在一旁的民進黨立委陳其邁就說他聽不下去了，打岔說：「你知道嗎，你在講你家的事情」、「你要去想一想說，社會上很多大學畢業生22K」、「你把你家所有的事情，都跟年金改革都扯在一起」，認為從蕭秋華的話中，根本看不出公益性。
在陳其邁說話時，蕭秋華不斷反駁，稱他也「贊成改革」，反指陳其邁搞錯了；蕭秋華說，他的意思是：「如果每一個人有困難，如果你能去夠同理他的話，很可能你的阻力會小很多，這才是我的用意」。
主持人安幼琪此時跟著問說：「老師，我剛剛有點聽不出來，你的困難是什麼？」、「你的困難就是說，你小孩在美國讀書，你的退休金不夠付？」、「你要去美國玩，然後要花太多錢...」。
蕭秋華接著極力反駁，認為對方誤解他的意思，但接著節目就進入廣告，進入下個話題。
影片上傳網路後，引發網友議論，有人就說：「照他的說法，該給他20萬陪孩子出國玩是吧...？有多少人窮忙一整年都很少跟孩子說話的？」、「到底誤解他什麼？」、「改革沒錢旅遊，六個字鬼打牆講半天」。
相關影音：（蕭秋華談話片段為19:40~23:39）
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