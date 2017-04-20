推動新竹公園再生 林智堅參訪日名園「岡山後樂園」
2017-04-20 18:17
岡山後樂園已有三百一十七年歷史，庭園造景優美。（記者傅潮標攝）
〔記者傅潮標／日本岡山隨行採訪報導〕新竹市政府將以五億元經費推動百年新竹公園再生計畫，市長林智堅帶領的日本參訪團，今天下午為此到日本三大名園之一「岡山後樂園」觀摩，直到傍晚才離開，還巧遇來自台灣的婆婆媽媽粉絲，爭相與他合影。
林智堅表示，百年新竹公園再生計畫將以回復原有日式庭園風格為目標，姊妹市岡山市的後樂園已有三百一十七年歷史，庭園造景優美，提供市府可以吸取的經驗與構思靈感。
林智堅說，總面積約十三公頃的岡山後樂園仍保留江戶時代風貌，自然融入人文歷史，且曾獲得法國米其林旅遊指南三顆星最高評價。透過樹叢、矮籬、小橋曲流、開闊草皮與巨石、假山等，創造出「借景式」庭園設計，讓每個視角皆產生不同視覺趣味，吸引許多攝影愛好者取景。相當值得新竹公園借鏡，也可作為後續規劃新竹市各公園的參考。
林智堅表示，十八公頃的新竹公園再生計畫，將保留古蹟、老樹、提升園內的麗池水質、回復日式庭園風格，提供市民高品質休憩環境，打造成重要觀光景點，除要採取減法設計，去除與日式庭園風格不協調的設施，後樂園的回遊式庭園設計也將納入，透過環狀步道與小徑的串連，讓市民與遊客能輕鬆自在地暢遊每個美麗的角落。
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