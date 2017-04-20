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昨才稱毛利國王被說「沒用」 幕僚長今又改口…

2017-04-20  18:43

〔即時新聞／綜合報導〕我國外交部亞太司副司長林恩真，被爆對紐西蘭當地原住民毛利人的國王失言，甚至遭毛利國王的幕僚長朗基希羅亞（Rangihiroa Whakaruru）指控錯認國王孫子，但有媒體消息引述外媒報導，指朗基希羅亞曾因欠稅及家暴鬧上媒體版面，且昨日朗基希羅亞才稱失言事件是台灣內政問題，沒想到今天卻又跳出來開記者會，前後說法不一。

幕僚長曾被爆欠稅及家暴

陳瑩昨爆料指立法院長蘇嘉全去年宴請毛利國王幕僚長朗基希羅亞（Rangihiroa Whakaruru）時，林恩真竟當著外賓的面直言自己沒有見過毛利國王，還指「毛利國王沒有用，沒有受到大部分毛利人的支持」等。據《蘋果日報》報導，朗基希羅亞昨曾在立院對此表示，他有聽到林恩真說毛利國王「無用」，不過朗基希羅亞稱失言事件是台灣內政問題、他不便評論。但今日朗基希羅亞卻又跳出來開記者會，且在會中也改口稱沒有聽到「沒用」，而是聽幕僚轉述，也不知道確切的字是什麼。

《蘋果》也引述《Advisor to Maori King chased for tax bill》《Violent past of King's adviser revealed》這兩篇外媒報導，指朗基希羅亞曾欠稅高達25萬紐西蘭幣（約新台幣542萬），以及被爆料是家暴者而鬧上媒體版面。

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  • 毛利國王幕僚長朗基希羅亞（中）今在陳瑩（左）陪同下召開記者會對外說明。（記者羅沛德攝）

    毛利國王幕僚長朗基希羅亞（中）今在陳瑩（左）陪同下召開記者會對外說明。（記者羅沛德攝）

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相關關鍵字： 原住民 外交 外交官 外交部 失言 林恩真 毛利 毛利國王
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