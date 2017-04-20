國發基金與高通合作？ 朝野立委憂「引清兵入關」

2017-04-20 17:01

〔記者鄭鴻達／台北報導〕外傳國發基金有意找美國手機晶片大廠高通（Qualcomm）成立共同基金，國民黨立委林德福、民進黨立委施義芳今日先後指出，擔憂成為「引清兵入關」，打擊台灣積體電路、聯華電子等國內產業；國發會副主委曾旭正指出，據悉目前都只是傳聞，尚未到此地步。

前工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸，日前質疑國發會出資新台幣1000億元，要找美國高通成立共同基金，並認為政府應審慎評估與高通的合作計畫，因為高通是聯發科的最大競爭者，在晶圓製造的主要夥伴是三星，而非台積電。

對此，林德福於立法院財政委員會國家發展委員會、公平交易委員會單位決算審查時質詢此議題，並質問國發會是否撿到籃子裡的都當菜、高通是否另有所圖，如此是否會成為「引清兵入關」。

施義芳稍後也質詢指出，媒體傳聞國發會將透過國家級投資公司，來與美國高通組成基金，而未來若真要跟高通有此計畫，應該是要連結台灣產業，據了解高通與韓國三星聯手狠殺聯發科，若真成立基金，無異於「引清兵入關」，希望國發會能停止此類計畫。

對此，曾旭正說明亞洲矽谷計畫為為另一名副主委龔明鑫所督導，他不太熟悉此案，但據了解此事尚為傳聞，還沒到那地步，合作須視雙方來定，而台積電為國發會基金最大投資獲利來源，對整體財政挹注很大，相關投資合作都會考量、納入國內業者。