警界英雄何在？ 綠委批：處理陳抗 技術斷層嚴重

2017-04-20 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕反年改群眾昨不僅圍堵立院，還與立委、國會助理等人爆發嚴重衝突，連出席前瞻基礎建設公聽會的縣市首長也遭波及。對此，民進黨立委管碧玲感嘆，相較於當年，如今「警界英雄何在？署長、分局長的威望何在？指揮官的能力何在？」直指技術斷層的問題非常嚴重，呼籲長官們要正視這個問題。

管碧玲今於臉書撰文指出，她從1983年開始參與反對運動，那段在街頭闖蕩的日子裡，曾被警棍抵擋、盾牌推擠、警察架離，還被鎮暴車載去荒郊野外下放，當時「警方現場指揮官很靈活聰明，他們會想辦法交涉，讓我們形成臨時性組織體系，他們開條件，說哪裡讓我們集結；問我們，現場要由誰作主？有時候會說，叫我們選幾個代表進去談判」。

管碧玲表示，當年被媒體描述成暴力份子時，「事實上我們的遊行示威卻很有組織、很有秩序」；過程中，「警方和運動領導人的溝通、現場的因應佈署，談判的鬆緊拿捏、胡蘿蔔與棍子的交互運用，這些互動，對我們當年的運動成熟度，深具影響」。

管碧玲感嘆，如今「技術斷層的問題非常嚴重」，呼籲領導人要正視它，「有能力要做給大家看，沒有能力，又無所作為，只徒然折損政府的威信罷了！」

管碧玲臉書粉專全文：