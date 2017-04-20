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組律師團支援 郝龍斌：抗爭民眾行為「溫良恭儉讓」

2017-04-20  17:02

〔記者施曉光／台北報導〕軍公教團體前天發動圍城行動，想要阻撓立法院審議年金改革法案，衍出許多違法脫序行為，蔡英文總統宣示要究辦到底，國民黨主席參選人郝龍斌為此籌組律師團要協助被告民眾，郝龍斌下午在九位律師組成的律師團大仗陣陪同下召開記者會，他強調如果昨日民眾扯衣服、潑水、推擠是暴力，相較當年民進黨群眾運動出現棍棒、汽油彈與石頭，可以稱得上是溫、良、恭、儉、讓。

郝龍斌表示，他要提醒健忘的民進黨與蔡英文總統，2008年民進黨發起圍城運動，當時造成一百多人流血受傷，時任民進黨主席的蔡英文說，逼人民走上街頭才是暴力政府，如今逼人民上街頭的正是民進黨政府。

他質疑，民進黨有對話，願意溝通嗎？如果昨日民眾扯衣服、潑水、推擠是暴力，相較當年民進黨群眾運動棍棒、汽油彈、石頭，可算溫、良、恭、儉、讓，他強調，昨日是「合法的公民不服從運動」，這些人連立法院議場都進不去，蔡英文卻要嚴懲，他可以預言，未來官逼民反將成為常態。

郝龍斌還說，他要以「蔡主席」的話提醒「蔡總統」，「我們將時時與人民在街頭碰面，也相信會以選票制裁無能、玩法的政府。」

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  • 國民黨主席參選人郝龍斌下午在九位律師組成的律師團大仗陣陪同下召開記者會，強調如果昨日民眾扯衣服、潑水、推擠是暴力，相較當年民進黨群眾運動出現棍棒、汽油彈與石頭，可以稱得上是溫、良、恭、儉、讓。（資料照，記者方賓照攝）

    國民黨主席參選人郝龍斌下午在九位律師組成的律師團大仗陣陪同下召開記者會，強調如果昨日民眾扯衣服、潑水、推擠是暴力，相較當年民進黨群眾運動出現棍棒、汽油彈與石頭，可以稱得上是溫、良、恭、儉、讓。（資料照，記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 反年改 軍公教 軍公教團體 退休軍公教 郝龍斌
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標題：組律師團支援 郝龍斌：抗爭民眾行為「溫良恭儉讓」


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