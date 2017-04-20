組律師團支援 郝龍斌：抗爭民眾行為「溫良恭儉讓」

2017-04-20 17:02

〔記者施曉光／台北報導〕軍公教團體前天發動圍城行動，想要阻撓立法院審議年金改革法案，衍出許多違法脫序行為，蔡英文總統宣示要究辦到底，國民黨主席參選人郝龍斌為此籌組律師團要協助被告民眾，郝龍斌下午在九位律師組成的律師團大仗陣陪同下召開記者會，他強調如果昨日民眾扯衣服、潑水、推擠是暴力，相較當年民進黨群眾運動出現棍棒、汽油彈與石頭，可以稱得上是溫、良、恭、儉、讓。

郝龍斌表示，他要提醒健忘的民進黨與蔡英文總統，2008年民進黨發起圍城運動，當時造成一百多人流血受傷，時任民進黨主席的蔡英文說，逼人民走上街頭才是暴力政府，如今逼人民上街頭的正是民進黨政府。

他質疑，民進黨有對話，願意溝通嗎？如果昨日民眾扯衣服、潑水、推擠是暴力，相較當年民進黨群眾運動棍棒、汽油彈、石頭，可算溫、良、恭、儉、讓，他強調，昨日是「合法的公民不服從運動」，這些人連立法院議場都進不去，蔡英文卻要嚴懲，他可以預言，未來官逼民反將成為常態。

郝龍斌還說，他要以「蔡主席」的話提醒「蔡總統」，「我們將時時與人民在街頭碰面，也相信會以選票制裁無能、玩法的政府。」