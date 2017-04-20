北市停車場公安申報100％合格？ 議員痛批造假

2017-04-20 16:23

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市自辦公共安全檢查申報玩假的？台北市議會今天下午工務部門質詢時，議員李慶元指出，台北市停車管理處花費33萬元，對台北市81處公有路外停車場辦理公安申報，檢查消防安全，合格率為100％，但建築管理處隨機抽查5處，不合格率也達100％，直接打臉停管處，市府單位帶頭造假，對市民財產及生命安全完全不當一回事。

李慶元指出，被建管處複查的5處公有路外停車場，分別為嘉興公園地下停車場、萬板地下停車場、景華公園地下停車場、市民大道地下停車場及忠信公園地下停車場，各有3到6項缺失，這些缺失涉及消防安全及設施配置，或與逃生通道有關，都與停車場使用人的公共安全息息相關。

李慶元舉忠信公園地下停車場為例，他說，該停車場有多達30處防火填塞不完整，一旦發生火災，將會濃煙亂竄，妨礙民眾逃生；萬板地下停車場則有6項缺失，包括逃生安全門是封閉的，顯示停管處辦理的公安申報是徹底玩假的。

李慶元痛批，建管處隨便抽查5處都不合格，其他76處公有路外停車場會合格嗎？停管處並未正面回答，僅強調，自辦公安申報是委託專業建築師事務所檢查。李慶元隨即指出，停管處委託的是陳國勇建築師事務所，檢查結果一被其他單位複查就破功，「這叫專業？」

停管處回應，對於公有路外停車場被發現仍有缺失，將派員重新檢查，如果檢查出缺失，會儘快改善。