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綠擬推「大評選團」徵青年參選 洪耀福:非海選
2017-04-20 17:26
〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨推出「青年及多元代表徵召辦法」，希望有利年輕人和多元人才出線代表民進黨參選。民進黨秘書長洪耀福表示，他希望能夠有一個「大評選團」，評審會包含黨內外，但評選一定會很公開透明，「相信會弄得很有趣。」不過洪耀福也強調「這不是海選！」
針對2018年直轄市議員暨縣市議員選舉，民進黨選對會建議提名採雙軌制，除既有提名初選制度，另制定「青年及多元代表徵召辦法」，徵召35歲以下、對社會有貢獻等多元代表參選，第一階段通過11個特別選區。
洪耀福說，這11個人要如何產生，選對會還沒討論，但他個人希望以「大評選團」的方式，找各方人才來徵才，詳細制度還在設計，但一定會很公開透明，徵召對象不限黨員，不管是政治幕僚、認同民進黨的非黨員等都可以來報名。此外，民進黨也會去找新住民或對社會有貢獻的人，讓名單更多元。至於舉辦的時間，一定是等7月22日全代會後，可能在9月或者10月。不過這只是他個人的想法，還要等選對會討論。
外界卻批評35歲是年齡歧視，洪耀福說，民進黨初選實施全民調後，會對現任者比較有利，年輕人民調要贏過現任者很困難，之前民進黨曾推過青年民調加權10％，但是沒有太大幫助。
洪耀福也提到當年婦女部主任彭婉如推動婦女1/4名額時，也很多人反彈，覺得跑組織很辛苦，但這些討論都是有價值的，政黨本來就要給年輕人機會，況且這個特別提名佔整體比例很低。
洪耀福解釋，選擇35歲做為門檻是有原因的，因為從事政治工作的人，到了30歲就會面臨很重要的選擇「要選舉，還是一直當黨工」，要給這些人一些機會，如果40歲突然要選舉，時機都過了，也可以考慮走專業幕僚的路。
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