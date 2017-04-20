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獨家》軍方人事大地震 李喜明接參謀總長

2017-04-20  15:51

〔記者羅添斌／台北報導〕總統蔡英文上任即將屆滿1週年，近日內將展開大規模的軍方首長調整案，軍方權威官員今天透露，參謀總長邱國正月底屆齡退伍，將由國防部軍政副部長李喜明上將接任參謀總長，飛彈專家、現任中科院院長張冠群中將，將直升為國防部軍備副部長，並晉任為二級上將。

飛彈專家張冠群直升上將，接軍備副部長

張冠群接任新職，也創下由基層國防科技研發人員晉任上將，以及軍備副部長首度由研發專業人員擔任的雙紀錄，這項人事安排，對中科院數千位研發人員極具鼓舞作用。

此外，軍政副部長職務將由現任副參謀總長兼執行官蒲澤春上將接任；陸軍副司令陳寶餘中將升任副參謀總長兼執行官，並晉任為二級上將；國防部軍備副部長鄭德美上將轉任總統府戰略顧問。

軍方權威官員指出，邱國正是在去年12月1日才接任參謀總長職務，由於今年4月底將屆滿64歲，也是上將服現役的最大年限，軍方內部曾建議是否可以採取專案延役方式，讓邱國正續任參謀總長，但據了解，邱國正認為應尊重制度，以暢通軍中人事升遷管道，因此決定在本月底屆齡退伍。

官員指出，相關人事調整及安排，將在近日內核定，預計5月1日生效。

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  • 軍方人事傳大地震！現任國防部副部長李喜明將接任參謀總長。（資料照，記者涂鉅旻攝）

    軍方人事傳大地震！現任國防部副部長李喜明將接任參謀總長。（資料照，記者涂鉅旻攝）

  • 中科院院長張冠群可望直升為國防部軍備副部長，並晉任為二級上將；創下由基層國防科技研發人員晉任上將，以及軍備副部長首度由研發專業人員擔任的雙紀錄。（資料照，記者張嘉明攝）

    中科院院長張冠群可望直升為國防部軍備副部長，並晉任為二級上將；創下由基層國防科技研發人員晉任上將，以及軍備副部長首度由研發專業人員擔任的雙紀錄。（資料照，記者張嘉明攝）

  • 軍政副部長職務將由現任副參謀總長兼執行官蒲澤春上將接任。（資料照，記者簡榮豐攝）

    軍政副部長職務將由現任副參謀總長兼執行官蒲澤春上將接任。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 陸軍副司令陳寶餘中將升任副參謀總長兼執行官，並晉任為二級上將。（資料照，陸軍十軍團提供）

    陸軍副司令陳寶餘中將升任副參謀總長兼執行官，並晉任為二級上將。（資料照，陸軍十軍團提供）

  • 國防部軍備副部長鄭德美上將，傳將轉任總統府戰略顧問。（資料照，記者羅沛德攝）

    國防部軍備副部長鄭德美上將，傳將轉任總統府戰略顧問。（資料照，記者羅沛德攝）

  • 參謀總長邱國正月底將屆齡退伍，牽動軍方人事大洗牌。（資料照，記者陳志曲攝）

    參謀總長邱國正月底將屆齡退伍，牽動軍方人事大洗牌。（資料照，記者陳志曲攝）

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