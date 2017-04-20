前瞻沒共識？ 侯友宜要柯P「嘜練肖話」

2017-04-20 15:32

〔記者何玉華／新北報導〕新北市副市長侯友宜今（20）日出席立法院「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，強調新北市一定會在下週前將前瞻基礎建設計畫再次提報中央部會，請各部會核實審查，給新北市一個機會與公道，對台北市長柯文哲認為大台北不再需要軌道建設，雙北沒有共識的說法，侯友宜重砲批：「不能自己好就好」，希望柯市長嘜練肖話！

侯友宜說，不論萬大中和樹林線第二期、環狀線第二階段（南環、北環）與汐止民生線都是雙北市政府合議後提報中央審議，怎麼能說沒共識？希望台北市秉於區域均衡發展原則，一同支持三環三線。

交通部長賀陳旦於週一公聽會上回應，只要新北市於6月前再提出申請，交通部會配合審查，侯友宜說，新北市一定會將資料於下週再次提送各部會，希望各部會秉持公平、透明、公開的原則好好審查。我們繼續再向中央爭取三環三線，這是新北市政府對新北市民的承諾。

侯友宜在會中表示，新北市堅持要推動三環三線，因為新北市不要永遠只是台北市的衛星城市或附屬城市，雙北應該是一個共生共榮的生活圈。