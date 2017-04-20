人才外流別擔心？ 馬英九：像把錢存在外國銀行
2017-04-20 15:35
〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今（20日）在參加活動致詞時，針對人才外流議題表達他的看法，要社會不要太擔心，就當作「把錢存在外國銀行」，一旦改善台灣環境後，人才自然就會回來。
綜合媒體報導，馬英九今早受邀參加Cheers雜誌主辦的2017「新世代最嚮往企業」頒獎典禮，馬致詞時回顧起他在法務部長、台北市長、總統時的經歷，談到人才外流到香港、新加坡等議題時，馬英九認為，不必過度憂慮，一旦改善台灣環境後，人才自然就會回來，馬英九舉例，在民國40、50年代，許多台灣人才都到美國發展，直到台灣發展半導體業後，人才都回台貢獻己力。
馬英九同時做比喻，指稱台灣人才到國外發展，「好比把錢存在外國銀行，等到撤回存款，也順便帶回利息」。
馬英九話鋒一轉，強調他在總統任內時常說：「開放帶來希望，閉鎖必然萎縮」，要如何讓2300萬人的小島在全球經濟扮演舉足輕重的角色？台灣的潛力很大，不要小看自己，但絕對不能放鬆開放的政策。
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