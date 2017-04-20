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蔡英文：台歐只要願意合作 就有無限可能

2017-04-20  14:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統今日接見歐洲議會跨黨團議員團，蔡英文表示，台灣和歐盟在共享民主、自由、法治及人權價值的基礎上，雙方的關係將會持續深化；未來，台灣和歐盟可透過政策交流、科技研發及產業合作，一起創新並創造更優質的工作機會，「只要大家願意一起合作，就有無限的可能性」。

蔡英文致詞時，首先感謝歐洲議會長期以來支持台灣的國際參與，她強調，台灣不會在全球議題上缺席，希望在氣候變遷、人道救援、反恐合作，及共同打擊跨國犯罪等方面做出更多貢獻，讓台灣成為國際社會不可或缺的夥伴。並期盼透過實質合作及有意義參與國際組織，將台灣經驗分享給國際社會。

總統表示，台灣和歐盟在經貿合作的發展上，有很多可能性與潛力。對台灣來說，歐盟是第5大貿易夥伴，歐商更是最大的外資來源，這樣的成果，須感謝歐洲議會，多年來努力深化台灣和歐盟的經貿關係，包括通過「台歐盟經貿關係」決議案，奠定支持台歐盟雙邊投資協定（BIA）的基礎。

總統也希望歐洲議會持續敦請執委會，儘早和我國開啟投資協定談判，讓更多歐商可以早日進入台灣市場，也能鼓勵我國企業赴歐投資，雙方將共蒙其利。

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  • 總統蔡英文今日接見歐洲議會跨黨團議員團。（總統府提供）

    總統蔡英文今日接見歐洲議會跨黨團議員團。（總統府提供）

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