三環三線夢裡實現？ 朱立倫公布進度「沒有休息」

三環三線進度。（圖擷取自官網）

2017-04-20 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕捷運三環三線常被外界酸說「夢裡實現」，新北市長朱立倫中午在臉書公開「OPEN！3環3線」新官網，其內容除了公開三環三線進度，也寫出大家好奇的QA常見問題。

朱立倫在臉書說，三環三線串聯雙北，也連結了新北境內的行政區，完成後，不需要在台北市轉乘，交通更方便，時間也縮短，更將改變市民的生活型態。

朱立倫強調，不分平日假日，不分白天黑夜，三環三線一直前進，沒有休息，「向各位市民報告，我們一起努力的3環3線」。