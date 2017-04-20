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年改大混戰挨揍 柯P：我不好意思說民眾暴力啦

2017-04-20  13:49

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年改大戰昨在立法院上演，連要參加前瞻計畫公聽會的台北市長柯文哲，也在混亂中被趁機揍了幾拳。柯文哲今出席活動後受訪時被問及，挨揍會不會覺得莫名其妙？柯表示，不能說民眾莫名其妙啦，但下禮拜舉行年改公聽會，「只能請小英總統要挺下去。」他不好意思說民眾暴力，不過再多警力也沒有辦法處理。

軍公教反年改團體昨天爆衝，攻擊縣市長、立委、官員，媒體也遭殃，其中，台北市副市長林欽榮還因此手部受傷濺血。

柯文哲表示，內部會再研究看要怎麼處理，如果要在一個範圍內設保護區，但得從很遠的地方走過來，要考慮警力部署，不然就規定一個下車區護送，因為警力不可能無限制使用。柯直言，民眾這麼激動，「我是不好意思說暴力啦」，但再多警力也沒有辦法處理。

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  • 柯文哲今天出席sogo百貨禁用一次性餐具記者會。（記者沈佩瑤攝）

    柯文哲今天出席sogo百貨禁用一次性餐具記者會。（記者沈佩瑤攝）

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