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居民抗議廣慈環評過關 柯：百分百同意除非北韓

2017-04-20  13:25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市廣慈博愛園區開發案昨天第三度送進環評委員審議終於過關，未來將興建1520戶公共住宅，但卻遭居民抗議，擔心衝擊交通、影響居住品質。台北市長柯文哲今坦言，任何一個建設案要百分之百同意不可能，除非在北韓或戒嚴時期，所以大部分民眾通過他就可以接受。

柯文哲指出，任何一個建設案，要百分之百同意，除非在北韓或是戒嚴時期，所以大部分的民眾通過，那就這樣吧，「我不敢要求公共建設百分之百同意，如果要這樣就不用蓋了。」

此外，有議員批評，位於山坡地住三土地，因法令限制沒有辦法都更，對居民不合理。對此，柯文哲說，整個都市計畫通盤檢討有在處理這問題，但因為改建之後會比現在還小，所以地主的改建意願都很低，他會花一年的時間，把都更窒礙難行的地方一個個解決，就算要放寬限制也要看該怎麼放寬。

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  • 台北市長柯文哲20日出席「新食器時代--禁用一次性及美耐皿餐具」記者會，並參觀百貨公司美食街使用餐具狀況。（記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲20日出席「新食器時代--禁用一次性及美耐皿餐具」記者會，並參觀百貨公司美食街使用餐具狀況。（記者方賓照攝）

  • 台北市長柯文哲今天出席SOGO百貨禁用一次性餐具記者會，並視察美食街汰換餐具情形。（記者沈佩瑤攝）

    台北市長柯文哲今天出席SOGO百貨禁用一次性餐具記者會，並視察美食街汰換餐具情形。（記者沈佩瑤攝）

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