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遠雄「卡蛋」除鏽要花4億 柯P：不是我的責任

2017-04-20  13:20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕大巨蛋遭勒令停工近兩年，國民黨台北市議員厲耿桂芳、鍾小平今上午現勘大巨蛋發現，整個蛋體共200萬構件有一半出現鏽蝕需除鏽，除鏽工程就要花4億元，要求台北市長柯文哲放棄選舉操作，儘快讓大巨蛋復工。柯文哲稍早受訪時態度態度強硬反指，不是他的責任、不能怪他，遠雄應該要檢討設計是不是有問題。

柯文哲今天出席活動後受訪時直言，復工已經講太多遍了，但現在卡在內政部跟營建署，審查委員都不是台北市政府的，而是中央的，他（遠雄）口中的公正第三人，所以在內政部跟營建署，甚至在台建中心卡這麼久，「誒，這不是我的責任喔，是你（遠雄）自己設計真的有問題。」

對於議員批評柯是「共產黨心態」，停工標準他說了算，柯則說，不按圖施工被停工，不能怪他，誰叫對方不按圖施工，如果只是改個窗戶當然就over，但連逃生梯都不見了，「還怪我？」柯反嗆，不按圖施工被停工，「這就是你自己不守法，不能怪我。」此外，柯重申，在內政部、營建署和台建中心拖這麼久，就要檢討是不是設計有問題。

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  • 台北市長柯文哲今天出席SOGO百貨禁用一次性餐具記者會，並視察美食街汰換餐具情形。（記者沈佩瑤攝）

    台北市長柯文哲今天出席SOGO百貨禁用一次性餐具記者會，並視察美食街汰換餐具情形。（記者沈佩瑤攝）

  • 台北市議會今日前往大巨蛋會勘後指出，除鏽得花上4億元，台北市長柯文哲受訪時表示，這並非他的責任，而是遠雄設計有問題。（記者方賓照攝）

    台北市議會今日前往大巨蛋會勘後指出，除鏽得花上4億元，台北市長柯文哲受訪時表示，這並非他的責任，而是遠雄設計有問題。（記者方賓照攝）

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