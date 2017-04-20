政院發展綠能可促進3.2萬就業 李世光籲認購綠電

2017-04-20 12:54

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文政府推動綠能科技的發展，行政院長林全今天在院會中聽取經濟部報告「綠能科技產業創新推動方案進度及成果」，政府規劃以國內再生能源需求為基礎，引進國內外大型投資，培植綠能新興產業，創造在地就業機會，估計2025年可促進3.2萬人就業。

至於經濟面，估計114年當年度產值5031億元，105至114年累積投資額1萬8175億元，環境面方面，屆時再生能源占比達20%。

經濟部長李世光在院會中提出臨時動議，希望相關部會首長及所有官員們，努力認購綠電，行政院發言人徐國勇說，李世光是盼官員努力認購綠電，這是鼓勵性質，盼鼓勵個人及家庭用戶認購綠電。

林全聽取報告後裁示，由綠能科技產業推動中心確實掌握計畫時程，全力推動各項綠能軟硬體建設，其中特別是沙崙綠能科學城，希望能夠做為我國綠能發展指標示範平台。

他說，綠能科技是「五加二」產業創新計畫重要的一環，後續仍請經濟部、科技部、國發會等相關部會及台南市政府，共同努力積極推動。

林全指出，有關綠色能源使用，在電業法通過後，已推行綠色電價制度，請經濟部持續推動，使一般民眾和企業瞭解可自由認購綠色電力，同時也請相關部會加強宣導。