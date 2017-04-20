柯「搶錢心態說」挨批 稱沒有co-pay制度很浪費

2017-04-20 12:45

〔記者沈佩瑤／台北報導〕中央推動8800億前瞻計畫，各縣市首長無不積極爭取，台北市長柯文哲批評這是搶錢心態，呼籲應該要推co-pay共付費制度，不然大家會有不吃白不吃的心態，但遭其他縣市首長及立委圍剿，反批柯文哲是「天龍國心態」。對此，柯文哲今受訪時反擊，每個人有每個人的看法，舉例來說，自己當過醫生，知道健保沒有co-pay制度，所以浪費得一蹋糊塗。

柯文哲今天出席SOGO百貨禁用一次性餐具記者會後受訪時指出，他當過醫生，其實健保沒有co-pay制度，浪費得一塌糊塗，他舉例，如果看急診掛號費全免，看門診反而要錢，大家就會都跑去掛急診，以前台北市補助六歲以下急診掛號費，就有這樣的問題。

對於某些縣市批，台北市很有錢，相較之下很多偏鄉縣市比較窮，柯文哲則說，配合款不一定要50對50，但完全不要錢或是完全不要配合款的話，就像以前的健保制度，常會出現那種不吃白不吃的，醫院開出的藥物，真的吃到肚子裡的，「我看不到一半。」