盼不到WHA邀請函 外交部：沒辦法太過樂觀

今年世界衛生大會（WHA）將在下月22日舉行，我國至今仍還沒收到大會發出的邀請函，外交部坦言，局勢不容樂觀。（路透）

2017-04-20 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕今年世界衛生大會（WHA）將在下月22日舉行，我國至今仍還沒收到大會發出的邀請函，若沒收到就無法入場參加；外交部今天（20日）坦言，不能太過樂觀，但依然會持續爭取。

綜合媒體報導，外交部國際組織司副司長王良玉今在外交部例行記者會上表示，WHA今年的網路報名截止日期為5月8日，希望能在截止前收到邀請函；王良玉稱，世界衛生組織（WHO）秘書處尚未決定是否要發邀請函給我國，外交部目前仍持續向秘書處積極溝通，坦承情勢不容樂觀，王良玉說，目前WHO會員國應已收到邀請函，觀察員及其他國家地區的邀請函也在陸續送出，外交部會持續向理念相近國及友邦尋求支持。

王良玉強調，屆時若真無邀請，外交部都會做規劃，衛福部長陳時中今天也在立法院受訪時表示，不論有無收到邀請函，也會帶隊去參加表達我國的立場及宣揚台灣對國際的貢獻，目前已經擬好幾項因應方案，但沒有說明方案內容。