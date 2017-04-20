前瞻計畫軌道經濟 藍委憂一窩蜂終成泡沫

2017-04-20 12:24

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委盧秀燕質詢指出，軌道經濟占前瞻基礎建設計畫中相當大一部分，擔憂未來是否會變成有錢生、沒錢養？她質疑，如今各縣市都要輕軌，恐變成「蛋塔輕軌、泡沫前瞻」；行政院主計處主計長朱澤民則強調，地方提出計畫後都需經審查，地方也要有配合款。

立法院財政委員會今審查國家發展委員會、公平交易委員會單位決算。盧秀燕質詢指出，軌道經濟預算占前瞻基礎建設計畫相當大一部分，但每個縣市都在要輕軌等，這些錢都來自納稅錢、國債，民眾擔心有錢生、沒錢養，恐怕會成曇花一現、泡沫化。

盧秀燕指出，台灣曾流行蛋塔，大家都在開蛋塔店，但熱鬧過後都泡沫化，前瞻計畫中最主要的軌道經濟，屆時很可能成為蚊子軌道，她稱之為「蛋塔輕軌」、「泡沫前瞻」，政府告訴軍公教說國家要破產所以要改革，但前瞻計畫隨便一出手，卻就是近1兆元預算。

國家發展委員會副主委曾旭正答詢時指出，軌道建設部分主要由交通部負責，希望加強公共運輸項目，以符合永續發展的節能減碳概念，許多縣市都是基於過去的發展以及對未來期待而提案，例如輕軌建設，因此這部分都經評估與規劃。

朱澤民則回應，地方政府提的任何計畫進來後都會審核，不是提了都會全部核准，且地方政府提出計畫時，都要有自己的配合款，軌道經濟建設的4000億元，也包含東部的鐵路預算。

盧秀燕接著指出，前瞻計畫很可能會變成跟一例一休一樣，執政的民進黨以為能討好勞工，如今卻搞得物價上漲，變成勞資都不滿，民進黨政府也以為年金改革能討好年輕軍公教，卻也造成他們的不信任，擔心成為下一個被整肅的對象，也對民進黨政府不信任。