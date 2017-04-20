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昨赴立院挨揍 柯P這麼回...

2017-04-20  13:14

〔即時新聞／綜合報導〕反年改群眾昨不只圍堵立院，還對縣市首長、立委、國會助理與媒體動粗，連出席前瞻基礎建設公聽會的台北市長柯文哲，也挨了幾拳。對此，柯P今表示，群眾太激動了沒辦法；至於警力部屬問題，他回應，警力不可能無限制使用，且民眾這麼激動，就算有再多警力也無法處理。

綜合媒體報導，柯P今於「禁用一次性及美耐皿餐具」記者會後被問到昨天上午的衝突，他表示自己沒覺得莫名其妙，因為民眾太激動了沒辦法；由於下週仍需進行相關公聽會，他呼籲小英總統挺下去。

另外，不少縣市首長、立委等人遭暴力對待一事，嘉義縣長張花冠甚至被擠到「雙峰幾乎垮掉」，他直指這題有點危險、拒絕回答。至於警力部署是否有問題，柯P說，內部會再研究，畢竟立委從很遠的地方走入立院也是個問題，或許之後可以規劃一下車區。

然而，柯P坦言，警力不可能無限制使用，且民眾這麼激動，「我是不好意思說暴力啦」，即使再多警察也處理不了。

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  • 針對昨天反年改爆發衝突，柯P今表示，群眾太激動了沒辦法，就算有再多警力也無法處理。（記者方賓照攝）

    針對昨天反年改爆發衝突，柯P今表示，群眾太激動了沒辦法，就算有再多警力也無法處理。（記者方賓照攝）

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