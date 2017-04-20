反年改暴力 林全下令警方：速嚴辦

反年改暴力，林揆下令警方，速嚴辦。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-04-20 11:22

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院昨起審查年金改革法案，反對政府年改的退休軍公教集結立院外抗議，圍堵進入立院的立委及縣市長，甚至動粗，行政院長林全今天主持院會時表達政府譴責的嚴正態度，要求警政署儘速根據現場蒐證資料，積極加以嚴辦。他強調，年金改革主要目的是希望讓年金永續，並讓世代之間的負擔合理化。

林全表示，政府自去年5月20日以來，行政院與總統府為推動相關改革，面對許多抗爭，主因是這些改革工程在過去面對許多困難，但若延宕問題而不解決，則使社會與整體國家發展面臨困難。

他指出， 年金改革主要目的是希望讓年金永續，並讓世代之間的負擔合理化。改革已歷經數個月的社會溝通，但因涉及很多人的權益不免有抗爭，這些抗爭在民主社會必須允許他們有一定的表達空間，並給予他們表達機會。但是這些表達不能逾越有關的國家制度和執法界線。

林全說， 對於昨天立法院周遭的抗爭，政府一方面對於警察值勤辛勞表達慰勉，同時也認為有關的暴力抗爭，特別是阻擋立法委員和官員進入議場的暴力對待行為，政府除了表達譴責，也要求警政署儘速根據現場蒐證資料，積極加以嚴辦。

他表示， 抗爭涉及以暴力行為對待出席的民意代表與官員，影響國家民主政治的運作，未來務必設法提出更好的做法，讓執法有一定的界線並解決問題。