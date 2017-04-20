朝鮮半島若動盪 國軍2撤僑飛機60分鐘可起飛

2017-04-20 11:28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕朝鮮半島局勢依舊緊張，民進黨立委劉世芳今上午在立法院外交及國防委員會關心，如有必要，國防部有無能力撤僑？國防部長馮世寬說，國軍空、海都有輸具，也有和相關單位溝通。空軍參謀長范大維表示，目前有準備8架飛機，有2架可在60分鐘起飛。

劉世芳表示，台灣在韓國的僑民有二萬人，大部份集中在南韓，如地緣因素或進入準戰爭狀況，如有必要，國防部有無能力撤僑？馮世寬說，除利用民航機，國防部也有這個能力。國軍在空、海都有輸具，也有和相關單位溝通。劉世芳問，撤僑需要多少時間？馮世寬說，會盡快行動。

國民黨立委江啟臣問，美國航空母艦「卡爾文森號」是否會北向？馮世寬說「不方便答覆。」江啟臣追問，這是誤傳還是欺敵？馮世寬說，「可能是欺敵吧。」

江啟臣問，美國航艦是否會走台灣海峽或花東外海？馮說，假如北上，「不會（走台灣海峽）」，也不可能只有單一航線，但國防部有責任讓全國百姓知道。