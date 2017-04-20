總統府祕書長懸缺半年 國民黨質疑蔡總統沒準備好

2017-04-20 11:17

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨文傳會副主委洪孟楷今日召開記者會質疑，蔡英文總統已經就任十一個月，下月即將滿週年，然而總統府秘書長人事卻在半年前臨時請辭後迄今長達半年空缺，相當詭異，難怪十一個月來的執政讓民眾感覺荒腔走板。

洪孟楷表示，總統府秘書長上承總統指示，向下負責溝通府院黨，卻懸缺長達半年，蔡英文束手無策，此外，我國駐泰國代表也出缺長達半年，這都顯示蔡英文完全沒有準備好，這些重要人事才會懸缺如此之久，已經嚴重影響國家政務運作。

他還說，泰國是蔡政府「新南向政策」的重中之重，竟然也懸缺，現在更傳出駐義大利代表目前也是代理，一些政府重要職務不是出缺就是代理，蔡英文難道是把治國當成「家家酒」，還是「模擬城市」？

洪孟楷質疑，蔡英文的盤算是要空出總統府秘書長，虛位以待，藉此框住台南市長賴清德，並想調虎離山，把賴清德留在中央就近看管，沒想到賴清德公然打臉不來，蔡英文竟然還以總統之尊與賴嘔氣，懸缺半年。

他說，總統府秘書長半年都還找不到合適人選，到底是民進黨無人可用？還是沒人願意進府協助？綠營地方首長是否因為蔡英文執政成效不佳，所以各有打算，不願意進府隨著蔡英文同船沈沒？