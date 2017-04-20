快訊PR 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
延攬外國專才 林全拍板設四合一就業金卡
2017-04-20 11:32
〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於台灣人才外流，吸引外國專業人才來台工作誘因不足，行政院長林全今天在院會拍板「外國專業人才延攬及僱用法草案」，將創設外國特定專業人才來台申請工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可證四證合一的就業金卡，並祭出租稅減免等利多。
行政院在草案中明定，年薪達200萬元以上的外國特定專業人士，提供所得稅減免優惠3年。
不過，這項草案主要針對外國專業人士，港澳居民可比照適用，但中國居民則不適用。
這項草案也開放實習及尋職2項簽證，對於民進黨立委擔心實習及尋職2項簽證開放可能來台打黑工，政府擬比照澳洲、德國、美國、韓國等國家發放，但會限縮來台條件及名額，且尋職簽證限全球500大畢業生，以利新創圈及科技業從海外延攬所需人才。
由於這項攬才專法並未放寬就服法引進外籍白領門檻，例如需有2年工作經驗，且薪資需達4萬7971元才能來台工作，行政院因此認為不會有外界引進太多白領外勞的疑慮。
林全上午主持院會時表示，這項草案是非常重要的立法草案，因為人才是國家競爭優勢的重要關鍵，如何吸引外籍專業人才來台，同時提升台灣整體人才素質，是項非常重要的工作。本案大幅鬆綁居留的限制，改善外籍專業人士在台居留、工作及生活的便利性，將有助於延攬、留用國際優秀人才。
他說，對於原先外籍專業人士進入台灣的規範未做太多改變，主要是解決外籍人士在台灣的居留、工作及生活的合理性，將來也許進一步思考檢討及放寬來台有關的門檻，這也是此次立法的精神。請國發會及相關部會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 退休師憂年改後繳不起10萬房貸、不夠請外勞...網友酸爆
- 張花冠「雙峰幾乎垮掉」被讚神回！縣府給性感照...
- 促統+黑道+舔共... 拷秋勤列「要錢花」運動10特點！
- 「沒錢花」就打立委？吳萬固：人若抓狂，殺人都有可能！
- 新政府推前瞻 鄭秀玲嗆：與馬政府沒兩樣
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》水手球場最後打席 一朗開轟追平大聯盟紀錄（影音）
- 擁11國護照「核爆級」爆料 中國對他發布「紅色通緝令」
- 航空城配地少4％ 市府 價值提高了
- NBA》打到惱羞怒譙球迷 綠軍「中指馬」被重罰75萬（影音）
- 終結連3漲 下週油價估跌3角
- 反年改施暴 追打首長立委
- 玩真的! 侯怡君 被爆怒告網友
- 殷仔第7局耗24球 總仔果決換投
- 大秀「性感胸器」 瑜伽正妹自拍爆紅！
- 中職》兄弟投手控球太狂 差點追平金氏世界紀錄
- 柯文哲嗆外縣市首長︰5件事不敢跟
- 享受掌聲變噓聲 朗度依舊閃耀
- 伊朗與西亞世界》謊言對決之後
- 被控強暴3歲女兒 法駐印度外交官無罪獲釋
- 網咖遇臨檢超不爽 男提廚餘潑派出所大門
- 平鎮東勢社區活動中心 整修拉皮
- 大葉大學機車證票選 這張「符咒」海放其他作品
- 廢棄茶園 嘉義縣鼓勵種櫻花吸客
- 花博聯外道 兩橋樑工程進度超前
- 04/20 各報重點新聞一覽
- 三太子盃盧彥勳對決王宇佐 今日賽事預告與轉播
- 非做不可》國體法爭議 現代吳三桂蠢蠢欲動
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Death penalty rejected for convicted murderer
- 勇父衝火場 救出受困4歲兒
- 桃園》預售屋買賣契約抽查 16處全不合格
- 送球鞋到偏鄉 小戴回饋基層
- 禁韓令無效？中國人網購韓貨爆新高
- 世界書香日 國圖館長扮花婆婆說故事
- 異形始祖驚悚回歸 人體竄出血染銀幕
- 林明溱籲︰前瞻應納入觀光景點
- INCJ半路殺出 攜手博通搶東芝
- 獵富豪須知！ 比起胸部有錢人更愛這個...
- 張花冠遭推擠：我的雙峰幾乎垮掉
- 證券行情表、證券表格
- 真人版娜美升級！林明禎撞臉「人造人18號」
- 立法院行政大樓 列市定古蹟
- 自由廣場》漢光演習 主筆室演戲
- 台灣加拿大各有房產 徐乃麟包租公月收12萬
- 攜安未戴安全帽騎車 男子被逮
- 賞凌波仙子風采 請來高雄洲仔、援中港濕地
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：延攬外國專才 林全拍板設四合一就業金卡
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分