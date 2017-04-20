延攬外國專才 林全拍板設四合一就業金卡

2017-04-20 11:32

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於台灣人才外流，吸引外國專業人才來台工作誘因不足，行政院長林全今天在院會拍板「外國專業人才延攬及僱用法草案」，將創設外國特定專業人才來台申請工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可證四證合一的就業金卡，並祭出租稅減免等利多。

行政院在草案中明定，年薪達200萬元以上的外國特定專業人士，提供所得稅減免優惠3年。

不過，這項草案主要針對外國專業人士，港澳居民可比照適用，但中國居民則不適用。

這項草案也開放實習及尋職2項簽證，對於民進黨立委擔心實習及尋職2項簽證開放可能來台打黑工，政府擬比照澳洲、德國、美國、韓國等國家發放，但會限縮來台條件及名額，且尋職簽證限全球500大畢業生，以利新創圈及科技業從海外延攬所需人才。

由於這項攬才專法並未放寬就服法引進外籍白領門檻，例如需有2年工作經驗，且薪資需達4萬7971元才能來台工作，行政院因此認為不會有外界引進太多白領外勞的疑慮。

林全上午主持院會時表示，這項草案是非常重要的立法草案，因為人才是國家競爭優勢的重要關鍵，如何吸引外籍專業人才來台，同時提升台灣整體人才素質，是項非常重要的工作。本案大幅鬆綁居留的限制，改善外籍專業人士在台居留、工作及生活的便利性，將有助於延攬、留用國際優秀人才。

他說，對於原先外籍專業人士進入台灣的規範未做太多改變，主要是解決外籍人士在台灣的居留、工作及生活的合理性，將來也許進一步思考檢討及放寬來台有關的門檻，這也是此次立法的精神。請國發會及相關部會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。