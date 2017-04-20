批太陽花學運 馬英九：這不叫公民不服從

2017-04-20 11:06

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今在參加活動致詞時表示，開放帶來希望，閉鎖必然萎縮，並批太陽花學運是「不合法、不和平」，「這不叫公民不服從」，會有很多道德風險，什麼不喜歡就反抗。

馬英九今早受邀參加Cheers雜誌主辦的2017「新世代最嚮往企業」頒獎典禮，馬致詞時回顧起他在法務部長、台北市長、總統時的經歷，談到台北市牛肉節、人口政策、教育政策等相關議題。

馬英九強調，他在總統任內時常說：「開放帶來希望，閉鎖必然萎縮」，要如何讓2300萬人的小島在全球經濟扮演舉足輕重的角色？台灣的潛力很大，不要小看自己，但絕對不能放鬆開放的政策。

馬英九話鋒一轉，提起4年前的太陽花學運，馬指出，學運當時，亞洲華爾街日報刊出社論，說台灣自甘落後，不簽兩岸服貿協議對台灣很不利，「讓我們非常慚愧」，因為華爾街日報在香港就看到這問題了。

馬英九表示，台灣不能走保護主義的路，要走開放的路，希望年輕人能體會到台灣發展的困境和機會，「不要做出錯誤決定」。

馬英九說，他在大學時搞過保釣運動，所以他非常支持學運，但學運有很重要的原則，就是一定要守法、和平，如果不守法不和平，「這不叫公民不服從」，會有很多道德風險，什麼不喜歡就反抗。

馬也提到，十九世紀美國提倡「公民不服從」的作家也說，要承擔後果，不能只是反抗而已。