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空軍3高教機輪胎癟氣 空軍：跑道積水嚴重

2017-04-20  10:51

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍官校昨晚進行夜航訓練時，3架AT-3高級教練機降落時輪胎癟氣，所幸人機均安。對此，民進黨立委蔡適應今上午在立法院外交及國防委員會問此事原因，空軍參謀長范大維表示，昨日下大雨導致跑道積水，飛機落地時產生「水漂作用」，導致輪胎癟氣。

蔡適應也問，飛機的輪胎是否在使用期間以內？范大維說，仍在使用期間內。

官員透露，根據過去案例，軍機發生輪胎癟氣，多為二種原因造成，分別為跑道濕滑，或跑道有異物，但此案件原因仍有待調查釐清。

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  • 空軍3高教機輪胎癟氣，空軍參謀長范大維（右）指是跑道積水嚴重，飛機落地時產生「水漂作用」導致。（資料照，記者簡榮豐攝）

    空軍3高教機輪胎癟氣，空軍參謀長范大維（右）指是跑道積水嚴重，飛機落地時產生「水漂作用」導致。（資料照，記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： AT-3教練機 積水 范大維 蔡適應 跑道
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