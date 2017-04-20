「大鵬部長」將在國軍形象劇客串？ 國防部這麼說...
2017-04-20 10:47
國防部否認部長馮世寬可能在劇中客串的消息。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今年9月將播出形象連續劇，敲定由陳禕倫、袁艾菲擔任男、女主角，先前曾有傳聞指出，國防部長馮世寬可能在劇中客串。對此，民進黨立委蔡適應今上午在立法院外交及國防委員會詢問此消息是否為真，國防部政戰局長聞振國否認此消息。
民進黨立委呂孫綾稍早也詢問此事，聞振國表示，相較於前一部國軍連續劇「勇士們」，題材牽涉之前的抗戰、八二三砲戰的狀況，「最好的選擇」則依據現在軍人形象，國軍對拍攝過程有信心，希望有更好成果。
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