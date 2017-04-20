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爭取F-35戰機 馮世寬：可能7月和美溝通

2017-04-20  10:43

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今年5月將進行「漢光33號」演習，其中兵推部分，將假定2025年，中國具備3艘航空母艦，以及我國是否取得F-35戰鬥機的情境演練。不過，我國目前尚無取得F-35戰機的相關訊息，民進黨立委羅致政今上午在立院外交及國防委員會問，我國是否想要F-35戰機？國防部長馮世寬說，根據敵情發展有此考量，這是選項之一。

羅致政也問，是否已向美國提出相關需求？馮世寬說，還沒有，因為美方官員還沒到位，可能在7月左右和美方充分溝通，但也要美方同意。

羅致政追問，所以今年7月會向美方提出？下一次軍購是否納入清單？馮世寬說：「表態我們會表態。」羅致政問：「所以態度上是有的？」馮世寬說：「是的。」

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  • 國防部長馮世寬說，爭取F-35戰機可能在7月左右和美方充分溝通，但也要美方同意。（資料照，記者王藝菘攝）

    國防部長馮世寬說，爭取F-35戰機可能在7月左右和美方充分溝通，但也要美方同意。（資料照，記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： F-35戰鬥機 國防部 漢光演習 馮世寬
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