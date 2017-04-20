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搶救藝文界血汗低薪 立委籲立藝文採購專法

2017-04-20  10:40

〔記者楊媛婷／台北報導〕7成半的藝文界工作人員淪為非典型勞動，甚至每月薪水有3至4萬元者竟已是藝文界中的「薪貴」，歡樂魔法劇團團長吳文堯更因屏東縣藝文標案金額過低，若計算時薪，僅給劇場工作者一小時68元，憤而向文化部長鄭麗君陳情；文化部今日至立院教文會報告業務，不分朝野立委都希望文化部長鄭麗君能健全產業，改善藝文界血汗情況，鄭麗君則說，藝文採購與一般勞務採購不同，未來會進一步與工程會協商。

歡樂魔法劇團團長吳文堯寫給鄭麗君的一封信，指屏東縣政府稅務局辦理的標案，換算下來每位演員每場僅能獲得400元，時薪換算更只有68元，民進黨立委張廖萬堅拿出藝文界調查報告，顯示藝文界血汗情況嚴重，不僅工時長，薪資短，加班不能報加班費，派遣、約聘僱的勞動類型更占大多數，導致許多藝文界工作者因為薪資無法固定，即使熱愛藝術但往往年過30就轉行，認為文化部應該拿出政策規劃健全藝文產業鏈，讓藝文界工作者能獲得勞動保障。鄭麗君說，文化部重視藝文工作者的勞動環境與條件，將會積極了解。

民進黨立委吳思瑤也建議，藝文採購由於特殊，應該設置專章並立專法，鄭麗君也認同藝文採購特別，不同於一般商務或勞務採購，未來會積極與工程會研商。

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  • 立法院教育委員會，邀請文化部長鄭麗君列席，並接受質詢。（記者王藝菘攝）

    立法院教育委員會，邀請文化部長鄭麗君列席，並接受質詢。（記者王藝菘攝）

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