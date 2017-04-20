國民黨：蔡總統應譴責過去脫序的「蔡主席」

2017-04-20 10:40

〔記者施曉光／台北報導〕軍公教團體昨日發動圍城行動，想要阻撓立法院審議年金改革法案，衍生許多違法脫序行為，蔡英文總統宣示要究辦到底，國民黨文傳會副主委洪孟楷上午召開記者會質疑，蔡英文擔任在野黨主席時曾在街頭義正嚴詞的演說，逼人民走上街頭，又遏殺人民集會遊行空間，前後空間兩相對照下，格外諷刺，因此「蔡總統」應該譴責過去脫序的「蔡主席」。

洪孟楷表示，同一個人，卻呈現完全不同的價值觀與腦袋，印證絕對的權力使人絕對腐化，況且過去街頭抗爭的始作俑者，就是民進黨，民進黨立委王定宇當年推倒海協會副會長張銘清，蔡英文怎麼沒有說話？當有人丟鞋砸前苗栗縣長劉政鴻的頭，蔡英文怎麼沒說是暴力？如今卻換了一張嘴臉。

洪孟楷強調，非暴力抗爭是普世價值，「蔡總統」如果不譴責過去脫序的「蔡主席」，台灣永遠無法進步，一個口說謙卑，態度卻很高的政府，人民的抗議將如影隨行。