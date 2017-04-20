真的不演一下自己嗎？ 國防部證實馮世寬不演國軍劇
2017-04-20 10:36
國軍形象劇《最好的選擇》日前宣布演出卡司。（資料照，記者宋志雄攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國軍形象劇《最好的選擇》日前宣布演出卡司，由《天黑請閉眼》的陳禕倫主演，女主角為袁艾菲，而先前表示自己比宋仲基帥的國防部長馮世寬，外傳可能在形象劇中演出，不過國防部今日證實，馮世寬不會演出。
民進黨立委蔡適應今日在立院外交及國防委員會中詢問有關《最好的選擇》的拍攝進度，政戰局長聞振國表示，目前所有演員都已經確定，蔡適應隨後追問「部長有沒有尬一角」，聞振國則回覆：「目前是沒有這樣的規劃，確定沒有。」
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