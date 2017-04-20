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嗆同歸於盡！丈夫開小貨車撞妻兒 妻子當場亡
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促統+黑道+舔共... 拷秋勤列「要錢花」運動10特點！

反年金改革的退休軍公教人員昨日在立院前發起抗議活動，抗爭的動機以及一連串的失序行為，讓網友們將這次抗議行為封為「要錢花運動」。（資料照，記者方賓照攝）

2017-04-20  10:21

〔即時新聞／綜合報導〕反年改抗議群眾昨日包圍立法院的行動被網友們封為「要錢花運動」，樂團拷秋勤列出此次抗議活動的10大特點，並且砲轟他們是「死要錢抗爭大隊」、「促統+黑道+舔共派對」。

拷秋勤在臉書頁上PO文表示：「死要錢抗爭大隊目前給社會大眾的印象為：隨機打人、錢不夠讓這些人去旅遊、能撈就撈，能混就混、拖垮政府，年輕軍公教活該破產、戀銅癖、反污名，要尊嚴（尊嚴=$$$$）、促統+黑道+舔共派對、很閒，都不用上班、發便當嚕、方仰寧&水車&揮棍兄&撕臂章鎮暴大隊忽然都不見了的八卦。」

一名留言網友憤怒的質疑台北市長柯文哲，「為什麼不派保安大隊鎮壓暴力份子呢？為什麼公然聚眾打人，警察沒有依法現行犯逮捕呢？明明有犯罪事實，怎麼沒看到警察到場蒐證呢」？並且狠批抗議群眾：「公然聚眾而使用暴力妨礙公務，這已經不是米蟲，是國家的害蟲」。

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  • 樂團拷秋勤在臉書頁上列出反年改抗議行為的10大特點。（圖擷取自「拷秋勤KouChouChing」臉書頁）

    樂團拷秋勤在臉書頁上列出反年改抗議行為的10大特點。（圖擷取自「拷秋勤KouChouChing」臉書頁）

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