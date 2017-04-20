反年改施暴 侯友宜：政治凌駕執法警察無所適從

2017-04-20 09:42

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對反年改軍公教團體昨暴力攻擊赴立院開會的立委、縣市首長、國會助理、媒體等，曾任警政署署長的新北市副市長侯友宜今受訪指出，暴力滋長的發生，是因政治凌駕執法、有兩套標準，讓第一線警察執法無所適從。他也暗批蔡英文政府，「我要跟上位長官說，不能有兩套標準。」

侯友宜今列席立院經濟聯席委員會「前瞻基礎建設特別條例草案」第六場公聽會，會前接受媒體訪問。

侯友宜表示，這段時間紛擾，從過去到現在整個政治氛圍，讓警察同仁無所適從，「法律沒有寬容空間，但往往第一線同仁執法後，最後結果讓他們無奈」；警察原有標準，包括保障合法、取締非法、制裁暴力等無所適從，才是滋長暴力最重要原因。

侯友宜說，第一線警察充滿無奈的心情，「現在我看到警察滿悲哀的」，盼讓警察回歸專業；他也要給所有警察加油打氣，「要回到基本面，不管誰執政，按照法律執法，對暴力不寬待。」