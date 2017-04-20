性感照被誇漂亮 張花冠：人要靠氣質和智慧啦

立法院19日審查年金改革法案，民眾抗議並與警方推擠。圖為嘉義縣長張花冠遭擋。（記者方賓照攝）

2017-04-20 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會昨審查年金改革法案，場外爆發衝突，當時嘉義縣長張花冠也遭受推擠，進到立院時她一句「我的雙峰幾乎垮掉了！」成為另類焦點，今天他被問及此事實不願多談，反而強調「氣質很重要」。

張花冠針對昨天自己說的「我的雙峰幾乎垮掉了」這句話不願多談，表示自己受到了很大的驚嚇，不過因為昨日嘉義縣政府新聞處提供張花冠年輕時的性感照片，今日被記者誇讚年輕時很漂亮，張花冠聽到時則回應：「我覺得人不是要講漂亮，漂亮在40歲之後會衰退的，就像那個LED路燈一樣，他的光度會衰減的，我覺得人是要靠氣質和智慧的。」

隨後記者則詢問張花冠「保持氣質的秘訣是什麼」？張花冠則開玩笑地說：「因為我除了有高度，還有鳥的視野，不夠高的時候我就『借梯子』爬去看。」受訪過程中也有人發現張花冠今天穿得比較不一樣，張花冠則表示是因為稍晚要去參加大學同學會。