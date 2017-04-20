「年輕20歲我也會幹」 郁慕明支持李承龍被噓爆
2017-04-20 08:57
新黨黨主席郁慕明說：「我支持李承龍，如我比今天年輕二十歲，很有可能也這麼幹！」（資料照，記者陳志曲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台南烏山頭水庫的八田與一銅像被斷頭事件，外界各有不同的看法，新黨黨主席郁慕明說：「我支持李承龍，如我比今天年輕20歲，很有可能也這麼幹！」不過卻被PTT鄉民噓爆。
郁慕明在臉書PO文指出，破壞公物雖然不對，但拉倒國父、砍斷蔣公，都沒看到政府要求嚴辦，反而一片叫好，如果沒有李承龍，有誰會注意到這樣的不公平？
郁慕明認為，台灣早年有階級矛盾，後來是藍綠之爭，近幾年來已升級為民族之戰，李承龍砍八田像，讓「民族之戰」檯面化，未來台灣將是中華兒女和日本皇民的大戰。
郁慕明話鋒一轉質疑前總統馬英九，他指出，馬英九花錢為八田與一建紀念園，為何就不重視前人抗日歷史，將國民政府耕者有其田、實施國民教育、興辦十大建設、創造經濟奇蹟的成就告訴年輕人？郁慕明感嘆，如果他今天年輕20歲，應該也會和李承龍做一樣的事情，「很有可能也這麼幹！」
郁慕明的PO文被許多網友噓爆，網友留言「如我比今天年輕20歲，很有可能也這麼幹？砍雕像頭需要年輕個20歲？這啥邏輯」、「只剩一張嘴了」、「9.2連為什麼砍八田都說不出來了」、「蔣介石的銅像造神到放在全台灣的學校」、「新黨快被統促黨取代了」、「拿八田跟蔣殺人魔相比？」
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