八田對比蔣介石？ 陳芳明：八田從沒殺過台灣人

八田與一銅像遭李承龍斷頭。（圖擷取自臉書）

2017-04-20 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕八田與一銅像遭斬首，引發與去蔣化有關的討論。政大教授陳芳明投書媒體分析，把八田與一與蔣介石相提並論，不是邏輯思考有問題，就是對歷史知識的無知。

陳芳明投書《蘋果日報》指出，八田與一當年建設灌溉系統，的確不完全站在農民利害的立場，而是考慮到台灣總督府的施政，為統治者服務。但陳分析，對日治時期的建設不應該全盤否定，日本遺留的現代建設讓台灣人受到歷史留下來的好處。

陳芳明表示，反觀蔣介石，他進行白色恐怖屠殺、迫害人權、控制言論、貶抑知識分子，把八田的建設與蔣介石的統治相提並論很奇怪。陳芳明說，八田與一為台灣總督府服務，「但是他從來沒有殺過一位台灣人，也從來沒有污辱台灣社會的人格」。