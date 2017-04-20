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替代役申請 今年可望全額錄取

今年申請人數銳減，替代役男可望全額錄取。圖為替代役協助打掃鐵砧山劍井附近環境。（資料照，大甲區公所提供）

2017-04-20  07:18

〔即時新聞／綜合報導〕由於役期變革，一般兵只要4個月，使得83年次今年入伍役男不想再去抽籤爭替代役，跟去年相比，今年替代役申請人數銳減；役政署初估，今年替代役可望全額錄取。

《聯合報》報導，83年次役男今年入伍，當一般兵僅4個月，替代役反需半年，使得替代役的魅力頓時大減，各縣市申請人數銳減，跟去年相比，包括台北、新北、台中都少逾千人，而高雄、台南的申請人數也大減。

替代役男每年分3梯次申請，第2次申請是6~12月入伍，也是申請人數最多的一個梯次，不過，83年次入伍役期變更，使得申請人數大幅減少，役政署初估，今年替代役可望全額錄取。

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