柯P遭抗議者攻擊 黃暐瀚質疑員警不好意思驅離

2017-04-20 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕反年金改革軍公教團體19日包圍立法院，抗議立院審議年改草案，還驚傳多起推倒、毆打朝野立委情事，就連到立院列席立院前瞻計畫公聽會的台北市長柯文哲也被攻擊。資深媒體人黃暐瀚指出，當時保護柯文哲的員警，竟然只對嗆聲者說「學長，不要這樣啦！」難道現任警力不敢，也不好意思強行驅離？

黃暐瀚昨在臉書表示，19日早上立法院首次審查年金改革法案，反對年改者對執政黨立委「心中有氣」能被理解，但台北市長柯文哲不是立委、與「修法」無關，也非民進黨籍，抗議者是打身體健康的嗎？

黃暐瀚描述當時情況，柯P才一下車，遠遠就聽到有抗議民眾高喊：「是柯P！」緊接著，一群男子靠近叫囂，短短幾秒鐘之內，形成兩個混亂集團的相互推擠，而那位負責護柯文哲的便衣警察，看到嗆聲者的第一句是說：「學長，不要這樣啦」！

黃暐瀚質疑，是因為抗議者是退休警官（或警員）？所以現任警力不敢，也不好意思強行驅離？還是這群反年改的抗議者們，剛好都身負絕技？不論丟水瓶，拚推擠，還是鎖喉反扣，全都超上手？

黃暐瀚回想起昨上午在立院的情境，猶如「飢餓遊戲」、「叢林大屠殺」，想進立法院還得先過「木人巷」。